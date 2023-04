Le Ried en barque plate (circuit 2) 21 Ehnwihr, 9 avril 2023, Muttersholtz.

Au fil de l’eau sur l’Ill et ses bras, il vous fera découvrir les richesses paysagères et historiques du Ried. Balades sur réservation téléphonique uniquement..

2023-04-09 à ; fin : 2023-10-31 . EUR.

21 Ehnwihr

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est



Along the Ill river and its branches, you will discover the landscape and historical wealth of the Ried. Strolls by phone reservation only.

A lo largo del Ill y sus ramales, descubrirá la riqueza del paisaje y la historia del Ried. Paseos sólo con reserva telefónica.

Entlang des Wassers der Ill und ihrer Arme zeigt er Ihnen die landschaftlichen und historischen Reichtümer des Rieds. Spaziergänge nur nach telefonischer Anmeldung.

