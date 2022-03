21 de moyenne Caen, 15 avril 2022, Caen.

Caen Calvados

21 regards du 21ème siècle. Au travers de différentes formes d’expressions artistiques, 21 de moyenne propose d’entrevoir une mosaïque de regards portant sur le monde d’aujourd’hui.

21 de moyenne est une exposition à l’initiative d’un groupe de jeunes. Elle mettra en valeurs différents médiums d’expression artistique : allant de l’écriture à la vidéo en passant par la photographie, l’illustration, la musique et la peinture.

Sur les 4 jours que durera l’événement, des activités, s’inscrivant dans la continuité de l’exposition, seront proposées. Un vernissage et une soirée spéciale court-métrages seront, entre autres, une porte d’entrée pour découvrir ces univers.Vernissage vendredi 15 avril à 17hSoirée court métrage samedi 16 avril

Jonas De Wever, Lena Simon, Julianne Chea-Lepecq, Robin Simon, Marine Thomann, Maxence Desdoits, Paul Brassart, Pauline Renoux, Emile Rannou, Evane Legastelois, Hugo Muniray, Loris Aldebert, Julia Gondolfo, Bertille Chergui, Violaine Boquet, Clara Bernard, Julie Devoucoux, Lou Londais, Léa Martinau, Anaïs Paton, Cassandre Marquer, Anaïs Colin, Martin Biger

21demoyenne@gmail.com +33 7 81 86 95 59 https://www.instagram.com/21.de.moyenne/

