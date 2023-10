21 Days inside musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 21 Days inside musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, 21 janvier 2024, Paris. Le dimanche 21 janvier 2024

de 14h30 à 16h00

.Tout public. payant 6 € / 4 € (réduits*) / gratuit sur réservation pour les Amis du mahJ *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux,

demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et mutilés de guerre(accompagnateur gratuit

– demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), sur

présentation d’un justificatif en cours de validité Projection du documentaire de Zohar Wagner, en présence de Zohar Wagner. Grand Prix Documentaire IMPACT au FIPADOC 2020 En présence de Zohar Wagner En 2015, le corps d’un enfant de deux ans est retrouvé au fond d’un puits dans un village bédouin du désert. Sa mère, Ratiba, en grande fragilité psychologique, est arrêtée par la police israélienne, persuadée de sa culpabilité. Durant vingtet-un jours de détention, elle est interrogée sans relâche pour obtenir des aveux. À partir des interrogatoires et de la reconstitution filmés par les policiers, la réalisatrice revient sur les failles de l’enquête, dans un documentaire habité par le regard d’une infinie tristesse de Ratiba. musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/l-agenda-du-mahj?f[0]=dates%3A2024-01-21 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2320049903430400164

