Sur les traces des dinosaures de la Montagne Sainte-Victoire 21 Cours Mirabeau Aix-en-Provence, mardi 2 janvier 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 11:30:00

fin : 2024-05-12 18:30:00

Venez découvrir l’exposition Sur la trace des dinosaures de la montagne Sainte-Victoire au 21, bis Mirabeau – Espace culturel départemental.

En 1844, lors de la construction de la ligne de chemin de fer Lyon-Marseille,

Philippe Matheron (1807-1899) ingénieur au Département des Bouches-du-

Rhône et naturaliste passionné, fait une incroyable découverte qui va

bouleverser sa vie et par là même toute l’histoire de la paléontologie : il met au

jour dans la région des ossements fossiles et, pour la première fois au monde, des œufs de dinosaures ! Les dinosaures de la Sainte-Victoire.

C’est un véritable Jurassic Park ! Ou plutôt un Cretaceous Park, car les roches

en question ont près de 70 millions d’années – période du Crétacé.

Les fossiles y sont extrêmement nombreux : Matheron décrit Hypselosaurus,

« le lézard haut », aussi majestueux que le Diplodocus, puis le fameux

Rhabdodon, dinosaure « aux dents cannelées » et clou de l’exposition.

Un véritable Monde Perdu se dessine au pied de Sainte-Victoire, alors que le

terme dinosaure est encore très récent et que Cézanne n’est qu’un enfant !

Aujourd’hui, toujours grâce au Département des Bouches-du-Rhône, les fouilles se poursuivent activement, notamment grâce aux nouvelles technologies (scanners 3d, drones, mesures laser), conduites dans et par

la Réserve naturelle de Sainte-Victoire qui fête bientôt ses 30 ans ! Cette

exposition est dédiée à toutes celles et ceux qui ont participé et participent à

cette fantastique aventure scientifique et humaine.

Mais comment les paléontologues font-ils pour trouver des fossiles ? Comment ces experts reconstituent-ils un dinosaure complet à partir de simples fragments ? Et les œufs de dinosaures – qui font d’Aix ou « Eggs-en-Provence » capitale mondiale de la paléontologie – vont-ils permettre de redonner vie à ces espèces disparues ?

Vous pensiez tout connaitre sur les dinosaures grâce à Jurassic Park ? Venez vivre une expérience immersive, visiter Sainte-Victoire avant les dinosaures et vous glisser dans la peau d’un paléontologue pour percer le mystère des géants disparus.

21 Cours Mirabeau 21, bis Mirabeau – Espace culturel départemental

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence