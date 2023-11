Petite histoire du Neuvième art dans la grande histoire de l’art 21 Cours Mirabeau Aix-en-Provence, 10 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

En lien avec l’exposition actuelle, Eric Cartier, dessinateur, évoquera l’histoire de la Bande dessinée et son évolution. Une conférence sûrement lacunaire et subjective, mais non moins édifiante donnée par un dinosaure dessinateur aixois..

2023-12-10 17:00:00 fin : 2023-12-10 18:30:00. .

21 Cours Mirabeau 21, bis Mirabeau – Espace culturel départemental

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In connection with the current exhibition, cartoonist Eric Cartier will talk about the history and evolution of the comic strip. A conference that may be incomplete and subjective, but no less edifying, given by a dinosaur of a cartoonist from Aix-en-Provence.

Con motivo de esta exposición, el dibujante Eric Cartier hablará sobre la historia del cómic y su evolución. Una charla incompleta y subjetiva, pero no por ello menos edificante, a cargo de un dinosaurio del cómic de Aix-en-Provence.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Ausstellung wird der Zeichner Eric Cartier über die Geschichte des Comics und seine Entwicklung sprechen. Ein sicherlich lückenhafter und subjektiver, aber nicht weniger erbaulicher Vortrag von einem Dinosaurier unter den Zeichnern aus Aix.

