Les 75 ans de Jimmy & Anthony 21 Cours Carnot Châteaurenard, samedi 13 janvier 2024.

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 19:00:00

fin : 2024-01-13

Les 75 ans de Jimmy & Anthony.

Les 75 ans de Jimmy & Anthony.



Nous fêterons les 39 ans de Jimmy et les 36 ans d’Anthony ce week-end : Vendredi 12 Janvier au Jimmy n Drinks à Châteaurenard et Samedi 13 Janvier au Café du Progrès à Maillane.



Programmation musicale : DJ Pauleau, DJ Yvan et DJ JP Fernandez.

.

21 Cours Carnot Jimmy n Drinks

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence