Atelier et boutique 21 chemin du martherey, Entrêves, 73340 Bellecombe en Bauges, 31 mars 2023, Bellecombe-en-Bauges.

J’ouvre mon atelier boutique pour un temps d’échange et de partage.

J’ai deux activités artisanales, potière depuis 17 ans et depuis un an je redonne une seconde vie à du mobilier. Vous pourrez découvrir la totalité de mon univers. Démonstrations de tournage, discussions, façonnage d’un bol pincé, agrémenteront les journées.

Les animations sont accessibles pour tous les âges, aux plus jeunes comme aux plus anciens. Les gestes du potier sont un vrai savoir faire, et j’espère vous faire ressentir la temporalité particulière de la vie de l’atelier.

Côté boutique, vous découvrirez mes pièces terminées et les meubles que je rénove pour leur donner une seconde vie et sublimer nos espaces à vivre. L’atelier s’inscrit dans un circuit au cœur des bauges, comportant ateliers et boutiques d’artisans d’art

21 chemin du martherey, Entrêves, 73340 Bellecombe en Bauges 73340 Bellecombe en Bauges Bellecombe-en-Bauges 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

poterie ceramique

vue d’ensemble de l’atelier. Aurélia Fournet