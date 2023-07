VISITE GUIDÉE DE LA FERME 21 chemin des petits prés Ventron, 3 juillet 2023, Ventron.

Ventron,Vosges

Située à Ventron, au cœur des Hautes-Vosges, Complicités Animales est une ferme pédagogique associative, nichée dans un écrin de verdure.

Suivez le guide et partez à la découverte des petits élevages et leurs méthodes traditionnelles en partageant un moment avec les animaux à travers des activités ludiques. Laissez-vous guider à travers une expérience immersive et éducative. Vous aurez également la possibilité de nourrir certains animaux et de créer des liens avec eux d’une manière unique. Vous repartirez avec des connaissances nouvelles et précieuses, ainsi qu’avec de merveilleux souvenirs de ce moment à la ferme. Sur réservation, possibilité de réserver sur le site de l’office de tourisme de la Bresse Hautes Vosges et en direct dans nos bureaux d’information touristique.. Tout public

21 chemin des petits prés

Ventron 88310 Vosges Grand Est



Located in Ventron, in the heart of the Hautes-Vosges, Complicités Animales is an educational farm nestled in a green setting.

Follow the guide and discover small farms and their traditional methods, sharing time with the animals through playful activities. Let yourself be guided through an immersive and educational experience. You’ll also have the chance to feed some of the animals and bond with them in a unique way. You’ll leave with valuable new knowledge, as well as wonderful memories of your time on the farm. Bookings can be made on the Bresse Hautes Vosges tourist office website or directly at our tourist information offices.

Situada en Ventron, en el corazón de los Hautes-Vosges, Complicités Animales es una granja educativa gestionada por una asociación, enclavada en un entorno verde.

Siga al guía y descubra las pequeñas granjas y sus métodos tradicionales, compartiendo tiempo con los animales a través de divertidas actividades. Déjese guiar a través de una experiencia inmersiva y educativa. También tendrá la oportunidad de dar de comer a algunos de los animales y estrechar lazos con ellos de una forma única. Se irá con nuevos y valiosos conocimientos, así como con maravillosos recuerdos de su estancia en la granja. Las reservas pueden realizarse en el sitio web de la Oficina de Turismo de Bresse Hautes Vosges o directamente en nuestras oficinas de información turística.

In Ventron, im Herzen der Hautes-Vosges, befindet sich Complicités Animales, ein pädagogischer Vereinsbauernhof inmitten einer grünen Oase.

Folgen Sie dem Führer und entdecken Sie kleine Viehzuchtbetriebe und ihre traditionellen Methoden, indem Sie durch spielerische Aktivitäten einen Moment mit den Tieren teilen. Lassen Sie sich durch ein immersives und lehrreiches Erlebnis führen. Sie werden auch die Möglichkeit haben, einige Tiere zu füttern und auf einzigartige Weise eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Sie werden mit neuen und wertvollen Erkenntnissen sowie mit wunderbaren Erinnerungen an Ihre Zeit auf dem Bauernhof nach Hause gehen. Mit Reservierung, Reservierungsmöglichkeit auf der Website des Fremdenverkehrsamts der Bresse Hautes Vosges und direkt in unseren Touristeninformationsbüros.

