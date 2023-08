Conférence sur le complotisme 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac, 9 septembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Une conférence-débat sur le thème du complotisme se tient à l’espace François Mitterrand et est animée par Julien Giry, politologue à l’université de Tours.

Entrée gratuite..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

21 Boulevard Henri Sicard Espace François Mitterrand

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A conference-debate on the theme of conspiracy is being held at the Espace François Mitterrand, hosted by Julien Giry, political scientist at the University of Tours.

Free admission.

En el Espacio François Mitterrand se celebra una conferencia-debate sobre el tema de la conspiración, a cargo de Julien Giry, politólogo de la Universidad de Tours.

Entrada gratuita.

Im Espace François Mitterrand findet eine Konferenz mit Diskussion zum Thema Verschwörungstheorien statt, die von Julien Giry, Politologe an der Universität Tours, geleitet wird.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides