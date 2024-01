Conférence-spectacle « Toute l’histoire des JO en 2024 secondes » 21 Boulevard des Garibaldi Sens, 4 mars 2024, Sens.

Sens Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 18:30:00

fin : 2024-03-04

.

Pour tout comprendre des JO l’année des JO

Un chrono de champion : 2024 secondes, soit exactement 33 minutes et 44 secondes menées à tombeau ouvert pour découvrir ou redécouvrir la Grande aventure de L’Olympisme… Une conférence spectacle burlesque et déjantée en interaction avec une projection animée… hantée par le fantôme du Baron de Coubertin !

À vos marques. Prêt ? Partez !

A partir de 9 ans

Durée : 50 minutes

Conception, écriture et mise en scène : Laurent Gachet

Avec en alternance : Alex Gachet et Gabriel Houdou ou Anaïs Cros et Romain Amardeilh

Création visuelle : Jean-Yves Ricci

Création musicale et sonore : David Gubitsch

Production : Le Cercle Aldébaran

Coproduction :

Le Sax (Scène conventionnée) / Achères

Villes des Musiques du Monde (Scène conventionnée) / Aubervilliers

Avec le soutien : de la Région Ile-de-France et du SPEDIDAM

Photo : DR & Christophe Raynaud de Lage

EUR.

21 Boulevard des Garibaldi Théâtre municipal

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



