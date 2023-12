♪♫ Concert des élèves du Conservatoire 21 Boulevard des Garibaldi Sens Catégories d’Évènement: Sens

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 16:00:00

fin : 2024-02-11 . Musique de chambre, jouer à deux, à trois ou plus prendre et partager du plaisir.

Évaluation de fin de cycle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

21 Boulevard des Garibaldi Théâtre municipal

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

