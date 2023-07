FÊTE NATIONALE 21 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin, 13 juillet 2023, Mont-Saint-Martin.

Mont-Saint-Martin,Meurthe-et-Moselle

18h45 : ouverture officielle, distribution de lampions et tubes fluorescents, restauration et buvette – 19h : DJ Roxks – 20h : concert de l’Harmonie Municipale – 21h : DJ Roxks – 22h30 : allocution de Monsieur le Maire – 23h : feu d’artifice – 23h30/minuit : DJ Roxks.. Tout public

Jeudi 2023-07-13 18:45:00 fin : 2023-07-13 18:45:00. 0 EUR.

21 boulevard de Metz Parc municipal Frédéric Brigidi

Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est



6:45pm: official opening, distribution of lanterns and fluorescent tubes, food and refreshments – 7pm: DJ Roxks – 8pm: concert by the Harmonie Municipale – 9pm: DJ Roxks – 10:30pm: address by the Mayor – 11pm: fireworks – 11:30pm/night: DJ Roxks.

18.45 h: inauguración oficial, distribución de farolillos y tubos fluorescentes, comida y refrescos – 19.00 h: DJ Roxks – 20.00 h: concierto de la Harmonie Municipale – 21.00 h: DJ Roxks – 22.30 h: discurso del Alcalde – 23.00 h: fuegos artificiales – 23.30 h/noche: DJ Roxks.

18.45 Uhr: Offizielle Eröffnung, Verteilung von Lampions und Leuchtstoffröhren, Essen und Trinken – 19 Uhr: DJ Roxks – 20 Uhr: Konzert der Harmonie Municipale – 21 Uhr: DJ Roxks – 22.30 Uhr: Ansprache des Bürgermeisters – 23 Uhr: Feuerwerk – 23.30 Uhr/Nacht : DJ Roxks.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT DU GRAND LONGWY