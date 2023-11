EXPOSITION DE PEINTURE « FRAGRANCES & CEPAGES » 21 Boulevard de la Liberté Lodève, 10 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Un résultat émouvant et tout en couleurs, pour ce mariage entre peinture et cépages !.

2023-11-10 11:00:00 fin : 2024-04-15 21:00:00. .

21 Boulevard de la Liberté

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The result is a moving and colorful marriage of painting and grape varieties!

El resultado es un emotivo y colorido maridaje de pintura y variedades de uva

Ein bewegendes und farbenfrohes Ergebnis dieser Verbindung von Malerei und Rebsorten!

Mise à jour le 2023-10-31 par OT LODEVOIS ET LARZAC