LES JEUDIS DE L’ARCHI 21 Boulevard de la Liberté Lodève
LES JEUDIS DE L’ARCHI 21 Boulevard de la Liberté Lodève, 6 juillet 2023, Lodève.
Lodève,Hérault
ARCHITECTURE, MODERNITÉ, RURALITÉ
QUEL AVENIR POUR NOS ENFANTS ?
CONFÉRENCE, DÉBAT.
2023-07-06 18:30:00 fin : 2023-07-06 21:30:00. .
21 Boulevard de la Liberté
Lodève 34700 Hérault Occitanie
ARCHITECTURE, MODERNITY, RURALITY
WHAT FUTURE FOR OUR CHILDREN?
CONFERENCE, DEBATE
ARQUITECTURA, MODERNIDAD, RURALIDAD
¿QUÉ FUTURO PARA NUESTROS HIJOS?
CONFERENCIA, DEBATE
ARCHITEKTUR, MODERNITÄT, LÄNDLICHKEIT
WELCHE ZUKUNFT FÜR UNSERE KINDER?
KONFERENZ, DEBATTE
Mise à jour le 2023-07-01 par OT LODEVOIS ET LARZAC