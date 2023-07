LES JEUDIS DE L’ARCHI 21 Boulevard de la Liberté Lodève, 6 juillet 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

ARCHITECTURE, MODERNITÉ, RURALITÉ

QUEL AVENIR POUR NOS ENFANTS ?

CONFÉRENCE, DÉBAT.

2023-07-06 18:30:00 fin : 2023-07-06 21:30:00. .

21 Boulevard de la Liberté

Lodève 34700 Hérault Occitanie



ARCHITECTURE, MODERNITY, RURALITY

WHAT FUTURE FOR OUR CHILDREN?

CONFERENCE, DEBATE

ARQUITECTURA, MODERNIDAD, RURALIDAD

¿QUÉ FUTURO PARA NUESTROS HIJOS?

CONFERENCIA, DEBATE

ARCHITEKTUR, MODERNITÄT, LÄNDLICHKEIT

WELCHE ZUKUNFT FÜR UNSERE KINDER?

KONFERENZ, DEBATTE

Mise à jour le 2023-07-01 par OT LODEVOIS ET LARZAC