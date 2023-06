Culture du Vin – GD Millésime 21 basse rue Vineuil, 28 juin 2023, Vineuil.

Vineuil,Loir-et-Cher

Daniel Gatay a créé GD Millésime pour partager sa philosophie des vins, plaisir et émotions et de partager les vieux millésimes de Touraine dans les lieux insolites des châteaux, des hôtels, des jardins ou sur les bateaux . 4 animations Œnologiques et Gastronomiques afin de s’adapter à vos attentes.

à ; fin : . 15 EUR.

21 basse rue

Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Daniel Gatay has created GD Millesimes to share his philosophy of wines, pleasure, and emotions in unusual places inside châteaux, Hotels, gardens and on the boats. Offerring 4 oenological and gastronomic activities to adapt to your expectations.

Daniel Gatay creó GD Millésime para compartir su filosofía de los vinos, el placer y las emociones y para compartir las añadas antiguas de Touraine en los lugares insólitos de los castillos, los hoteles, los jardines o los barcos. 4 animaciones gastronómicas y tecnológicas que se adaptan a sus expectativas

Daniel Gatay hat GD Millésime gegründet, um seine Philosophie der Weine, des Genusses und der Emotionen zu teilen und die alten Jahrgänge der Touraine an ungewöhnlichen Orten wie Schlössern, Hotels, Gärten oder auf Schiffen zu präsentieren. 4 önologische und gastronomische Animationen, um Ihren Erwartungen gerecht zu werden

Mise à jour le 2023-06-21 par ADT41