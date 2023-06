PRODUCTION DE VINS DE PETITS FRUITS 21 b rue de Bellevue Lépanges-sur-Vologne, 12 juin 2023, Lépanges-sur-Vologne.

Lépanges-sur-Vologne,Vosges

Productrice de vins artisanaux à base de petits fruits issus de son verger, Ghislaine RIVAT propose des boissons 100% naturelle. Elle vous présentera sa technique de production sans engrais, ni pesticides. La visite sera suivie d’une dégustation.. Tout public

Lundi à 15:00:00 ; fin : . 4 EUR.

21 b rue de Bellevue RG Délices

Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



Ghislaine RIVAT is a producer of artisanal wines made from berries grown in her orchard, and offers 100% natural beverages. She will introduce you to her fertilizer- and pesticide-free production techniques. The visit will be followed by a tasting session.

Ghislaine RIVAT es productora de vinos artesanales elaborados a partir de bayas cultivadas en su huerto, y ofrece bebidas 100% naturales. Le mostrará su técnica de producción, que no utiliza fertilizantes ni pesticidas. La visita irá seguida de una degustación.

Ghislaine RIVAT ist Produzentin von handwerklich hergestellten Weinen auf der Grundlage von Beeren aus ihrem Obstgarten und bietet 100% natürliche Getränke an. Sie wird Ihnen ihre Produktionstechnik vorstellen, die ohne Düngemittel und Pestizide auskommt. Im Anschluss an den Besuch findet eine Verkostung statt.

