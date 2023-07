Visite guidée – Saint-Hilaire-du-Harcouët : Au temps des seigneurs et des châteaux 21 Avenue du Maréchal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët, 3 août 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Partez à la découverte de l’histoire médiévale de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de ses monuments emblématiques et rencontrez les fondateurs de la ville « au carrefour des trois provinces ». Tous les jeudis d’août, départ du bureau d’information touristique de St-Hilaire du Harcouët.

Vendredi 2023-08-03 11:00:00 fin : 2023-08-31 12:30:00. .

21 Avenue du Maréchal Leclerc

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



Discover the medieval history of Saint-Hilaire-du-Harcouët, its emblematic monuments and meet the founders of the town « at the crossroads of the three provinces ». Every Thursday in August, departing from the St-Hilaire du Harcouët tourist information office

Descubra la historia medieval de Saint-Hilaire-du-Harcouët, sus monumentos emblemáticos y conozca a los fundadores de la ciudad « en la encrucijada de las tres provincias ». Todos los jueves de agosto, con salida de la oficina de turismo de St-Hilaire du Harcouët

Entdecken Sie die mittelalterliche Geschichte von Saint-Hilaire-du-Harcouët, seine symbolträchtigen Bauwerke und lernen Sie die Gründer der Stadt « an der Kreuzung der drei Provinzen » kennen. Jeden Donnerstag im August, Abfahrt vom Touristeninformationsbüro in St-Hilaire du Harcouët

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche