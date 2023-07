Saint-Hilaire racontée aux enfants 21 Avenue du Marechal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët, 13 juillet 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Equipé de ton carnet détective accompagne Paco et résous les mystères de St-Hilaire du Harcouët.

2023-07-13 15:00:00 fin : 2023-07-13 16:00:00. .

21 Avenue du Marechal Leclerc

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



Equipped with your detective notebook, accompany Paco and solve the mysteries of St-Hilaire du Harcouët

Armado con su cuaderno de detective, vaya con Paco a resolver los misterios de St-Hilaire du Harcouët

Ausgestattet mit deinem Detektivheft begleite Paco und löse die Geheimnisse von St-Hilaire du Harcouët

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche