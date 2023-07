Visite guidée – Saint-Hilaire-du-Harcouët : Au temps des seigneurs et des châteaux 21 Avenue du Maréchal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët, 6 juillet 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Partez à la découverte de l’histoire médiévale de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de ses monuments emblématiques et rencontrez les fondateurs de la ville « au carrefour des trois provinces ». Tous les jeudis de juillet, départ du bureau d’information touristique de St-Hilaire du Harcouët.

Vendredi 2023-07-06 11:00:00 fin : 2023-07-27 12:30:00. .

June 1944: Saint-Hilaire-du-Harcouët was bombed by Allied troops in preparation for the Liberation of France. The city was almost 80% destroyed

Seventy-seven years later, what traces did these two bombings leave in the city? How was it rebuilt and with what objectives? Every Thursday in July.

Descubra la historia medieval de Saint-Hilaire-du-Harcouët, sus monumentos emblemáticos y conozca a los fundadores de la ciudad « en la encrucijada de las tres provincias ». Todos los jueves de julio, salida de la oficina de turismo de St-Hilaire du Harcouët

Entdecken Sie die mittelalterliche Geschichte von Saint-Hilaire-du-Harcouët, seine symbolträchtigen Bauwerke und lernen Sie die Gründer der Stadt « an der Kreuzung der drei Provinzen » kennen. Jeden Donnerstag im Juli, Abfahrt vom Touristeninformationsbüro in St-Hilaire du Harcouët

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche