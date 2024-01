Exposition de peinture : Pauline Beugniot 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon, vendredi 12 janvier 2024.

Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 10:00:00

fin : 2024-01-12 18:00:00

Exposition de peinture : Les Couleurs du Vent

Pauline Beugniot, artiste peintre dessinatrice de 38 ans traduit son goût pour la Nature à travers une production toujours plus inspirée du monde qui l’entoure. Imprégnée d’un univers presque onirique, elle projette dans ses tableaux l’idée d’apaisement où le spectateur est simplement celui qui contemple. Mais aussi celui qui, caché, habite un paysage foisonnant de recoins où s’évader. La lumière, les couleurs, la profondeur, sont autant de thèmes qui rythment sa peinture, qui donnent à voir des espaces ouverts à perte de vue. Nous pouvons presque ressentir le souffle du vent et la chaleur du soleil dans ses tableaux.

Visiter l’exposition c’est partager son voyage et s’immerger dans une Nature rassurante.

Du 3 au 30 janvier 2024 au Théâtre L’ Olympia d’Arcachon, tous les jours de 10h à 13 h et de 14h à 18h et les soirs de spectacle.

21 Avenue du Général de Gaulle Théâtre Olympia

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Arcachon