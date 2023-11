Concert de fin d’année 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon, 28 décembre 2023, Arcachon.

Pour son traditionnel concert de fin d’année

l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon, toujours

en quête d’exotisme et de nouveautés, invite le

Réunionnais Fernand Savonni et le « Club des

îles », emblématique groupe bordelais, pour

une chaude soirée a l‘ambiance zouk, séga et

maloya.

Orchestre d’Harmonie d’Arcachon

Gratuit. Libre participation..

21 Avenue du Général de Gaulle

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For its traditional end-of-year concert

the Orchestre d?Harmonie d?Arcachon, always on the lookout

always in search of the exotic and the new, invites the

Fernand Savonni and the « Club des îles », an emblematic

club des îles », an emblematic group from Bordeaux, for a

a warm evening of zouk, sega and maloya

maloya.

Orchestre d?Harmonie d?Arcachon

Free admission. Free participation.

Para su tradicional concierto de fin de año

la Orquesta de Armonía de Arcachon, siempre al acecho

en busca de lo exótico y lo nuevo, la Orchestre d?

Fernand Savonni de Reunión y el « Club des

club des îles », grupo emblemático de Burdeos, para una

cálida velada de zouk, sega y

maloya.

Banda de Conciertos de Arcachon

Entrada libre. Entrada gratuita.

Für sein traditionelles Konzert zum Jahresende

das Orchestre d’Harmonie d’Arcachon, immer

auf der Suche nach Exotischem und Neuem, lädt es den

Fernand Savonni aus La Réunion und den « Club des

îles », eine emblematische Gruppe aus Bordeaux, zu einem

zu einem warmen Abend mit Zouk, Séga und Malawi ein

maloya zu veranstalten.

Harmonieorchester von Arcachon

Die Teilnahme ist kostenlos. Freie Teilnahme.

