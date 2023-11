Concert de Noël 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon, 16 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Les élèves de l’Ecole de Musique se réuniront

tous ensemble pour vous offrir une parenthèse

musicale, à l’aube des fêtes de fin d’année.

Au Théâtre Olympia. Gratuit.

Renseignement : Les Réservoirs.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

21 Avenue du Général de Gaulle

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The students of the Ecole de Musique will get together

together to offer you a musical interlude

as the festive season approaches.

At the Olympia Theater. Free admission.

Information : Les Réservoirs

Los alumnos de la Escuela de Música se reunirán

juntos para ofrecerles un interludio musical

ante la proximidad de las fiestas.

En el Teatro Olympia. Entrada gratuita.

Información: Les Réservoirs

Die Schüler der Ecole de Musique werden sich zusammenfinden

alle zusammen, um Ihnen eine Pause vom Unterricht zu bieten

in der Vorweihnachtszeit zu bieten.

Im Olympia-Theater. Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen: Les Réservoirs

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Arcachon