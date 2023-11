Le Grand Débat 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon, 24 novembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Il s’agit d’une série de débats animés par Philippe Lapousterle, ancien rédacteur en chef de RMC, autour des thèmes de société qui agitent nos consciences : philosophie, religion, libre opinion…

Sur scène : philosophes, écrivains, observateurs de notre temps s’expriment autour de leurs derniers ouvrages.

Participez à ce rendez-vous et rencontrez celles et ceux qui font l’actualité..

2023-11-24 fin : 2023-11-25 . .

21 Avenue du Général de Gaulle THEATRE OLYMPIA

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This is a series of debates hosted by Philippe Lapousterle, former editor-in-chief of RMC, on social issues that stir our consciences: philosophy, religion, free opinion…

On stage, philosophers, writers and observers of our times discuss their latest works.

Take part in this event and meet those who are making the news.

Se trata de una serie de debates organizados por Philippe Lapousterle, antiguo redactor jefe de RMC, sobre temas sociales que remueven nuestras conciencias: filosofía, religión, libertad de opinión, etc.

En el escenario: filósofos, escritores y observadores de nuestro tiempo hablan de sus últimas obras.

Venga a conocer a los protagonistas de la actualidad.

Es handelt sich um eine Reihe von Debatten, die von Philippe Lapousterle, dem ehemaligen Chefredakteur von RMC, moderiert werden und sich um gesellschaftliche Themen drehen, die unser Gewissen bewegen: Philosophie, Religion, freie Meinung…

Auf der Bühne: Philosophen, Schriftsteller und Beobachter unserer Zeit sprechen über ihre neuesten Werke.

Nehmen Sie an diesem Treffen teil und treffen Sie die Personen, die die Aktualität bestimmen.

Mise à jour le 2023-11-11 par OT Arcachon