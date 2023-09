Exposition de Jicey : Voyage autour du Monde 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon, 2 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

L’exposition de peinture de l’artiste Jicey « Voyage autour du Monde » aura lieu au Théâtre Olympia du 2 au 31 octobre 2023, du lundi au vendredi.

L’entrée est gratuite..

2023-10-02 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

21 Avenue du Général de Gaulle

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Artist Jicey’s painting exhibition « Voyage autour du Monde » will take place at the Théâtre Olympia from October 2 to 31, 2023, Monday to Friday.

Admission is free.

La exposición de pintura de Jicey « Voyage autour du Monde » podrá verse en el Théâtre Olympia del 2 al 31 de octubre de 2023, de lunes a viernes.

La entrada es gratuita.

Die Gemäldeausstellung der Künstlerin Jicey « Voyage autour du Monde » findet vom 2. bis 31. Oktober 2023 montags bis freitags im Olympia-Theater statt.

Der Eintritt ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Arcachon