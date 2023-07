Festival de Danse Cadences 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon, 18 septembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Festival de danse – 22ème édition. Reconnu comme l’un des grands rendez-vous de la rentrée, le festival Cadences

propose une programmation éclectique. Danse classique ou contemporaine, flamenco ou hip-hop vous y découvrirez les artistes qui font l’actualité chorégraphique.

• Lundi 18/09 21h :

Théâtre Olympia

Théâtre du Corps Piétragalla – Dérouault « Giselle(s) ».

• Mardi 19/09 21h :

Le Miroir (Gujan Mestras) – Cie Hervé Koubi « Sol Invictus ».

• Mercredi 20/ 09 21h :

Théâtre Olympia – Cie Rafaela Carrasco « Nocturna ».

• Jeudi 21/09 21h :

Théâtre Cravey (La Teste) – Cie Drive « Van Gogh, un dernier été».

• Vendredi 22/09 21h :

Théâtre Olympia – Fêtes Galantes Béatrice Massin « Requiem, la mort joyeuse ».

• Samedi 23/09 21h :

Espace Culturel Lucien Mounaix (Biganos) Cie Kafig « Phénix ».

• Dimanche 24/09 21h :

Théâtre Olympia – Cie Wanted Posse « Dance N’ Speak Easy »..

Known for the plurality of its programming, the Cadences Festival is dedicated to all dances, without hierarchy of style, or barrier, African, jazz… the Festival welcomes companies of international, national or regional renown but also emerging artists who perform at the Théâtre Olympia, at the Théâtre de la Mer, with the Bassin as a backdrop.

Festival de danza ? 22ª edición. Reconocido como uno de los grandes acontecimientos del otoño, el festival Cadences

ofrece una programación ecléctica. Ya sea danza clásica o contemporánea, flamenco o hip-hop, descubrirá a los artistas que componen la escena coreográfica.

? Lunes 18/09 21:00 h :

Teatro Olympia

Théâtre du Corps Piétragalla ? Dérouault » Giselle(s) « .

? Martes 19/09 21h :

Le Miroir (Gujan Mestras) – Cie Hervé Koubi » Sol Invictus « .

? Miércoles 20/ 09 21h :

Théâtre Olympia – Cie Rafaela Carrasco » Nocturna « .

? Jueves 21/ 09 21:00 h :

Théâtre Cravey (La Teste) – Cie Drive » Van Gogh, un dernier été « .

? Viernes 22/09 21:00 h :

Théâtre Olympia – Fêtes Galantes Béatrice Massin » Requiem, la mort joyeuse « .

? Sábado 23/09 21:00 h :

Espace Culturel Lucien Mounaix (Biganos) Cie Kafig » Phénix « .

? Domingo 24/09 21:00 h :

Théâtre Olympia – Cie Wanted Posse » Dance N? Speak Easy ».

Tanzfestival ? 22. Ausgabe. Das Festival Cadences ist als eines der großen Treffen des Herbstes anerkannt und bietet

bietet ein eklektisches Programm. Klassischer oder zeitgenössischer Tanz, Flamenco oder Hip-Hop – hier können Sie die Künstler entdecken, die die aktuelle Choreographie prägen.

? Montag 18/09 21h :

Olympia-Theater

Theater des Körpers Piétragalla ? Dérouault « Giselle(s) ».

? Dienstag 19/09 21h :

Le Miroir (Gujan Mestras) – Cie Hervé Koubi « Sol Invictus ».

? Mittwoch 20/ 09 21h :

Olympia-Theater – Cie Rafaela Carrasco « Nocturna ».

? Donnerstag 21/09 21h :

Cravey Theater (La Teste) – Cie Drive « Van Gogh, ein letzter Sommer ».

? Freitag 22/09 21h :

Olympia-Theater – Fêtes Galantes Béatrice Massin « Requiem, la mort joyeuse » (Requiem, der fröhliche Tod).

? Samstag 23/09 21h :

Espace Culturel Lucien Mounaix (Biganos) Cie Kafig « Phénix ».

? Sonntag 24/09 21h :

Olympia-Theater – Cie Wanted Posse « Dance N? Speak Easy ».

