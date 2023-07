Exposition de photographies de danse : les grandes traversées 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon, 1 septembre 2023, Arcachon.

Frédéric Desmesure utilise la photographie pour ce qu’elle est, pour son acuité à faire voir le monde. Il développe une photographie documentaire existentielle.

Au Théâtre Olympia (du 1er au 29 septembre)

Au Village du Festival Cadences au Théâtre de la Mer (du 22 au 24 septembre)

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Frédéric Desmesure uses photography for what it is, for its ability to show the world. He develops an existential documentary photography.

At Théâtre Olympia (September 1-29)

In the Cadences Festival Village at Théâtre de la Mer (September 22-24)

Free admission. Open to all.

Frédéric Desmesure utiliza la fotografía por lo que es, por su capacidad de mostrar el mundo. Desarrolla la fotografía documental existencial.

En el Teatro Olympia (del 1 al 29 de septiembre)

En el Cadences Festival Village del Théâtre de la Mer (del 22 al 24 de septiembre)

Entrada gratuita. Abierto a todos.

Frédéric Desmesure nutzt die Fotografie für das, was sie ist, für ihre Schärfe, mit der sie die Welt sichtbar macht. Er entwickelt eine existentielle Dokumentarfotografie.

Im Olympia-Theater (vom 1. bis 29. September)

Im Dorf des Festivals Cadences im Théâtre de la Mer (22. bis 24. September)

Kostenlos. Offen für alle.

