14ème édition « marche, cours et roule » 21 Avenue Didier Daurat Lons, 1 octobre 2023, Lons.

Lons,Pyrénées-Atlantiques

Pour sa 14 ème édition, les villes de Lons et Lescar, l’Office Municipal des Sports de Lons ainsi que Géant Casino invitent le public à marcher, courir et rouler au profit de l’association France Alzheimer qui œuvre depuis des années auprès des personnes atteintes par cette maladie et leurs proches aidants.

– 9h30: parcours pédestre (9,7km ou 6,8km)

– 10h: cyclos, 52km et 10h15 VTT, 20km

11h45: démonstration de cheerleading

Inscription sur place.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

21 Avenue Didier Daurat Géant Casino

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For its 14th edition, the towns of Lons and Lescar, the Office Municipal des Sports de Lons and Géant Casino are inviting the public to walk, run and roll in aid of the France Alzheimer association, which has been working for years with people suffering from this disease and their caregivers.

– 9.30am: walking course (9.7km or 6.8km)

– 10 a.m.: cyclos, 52km and 10.15 a.m. mountain bikes, 20km

11:45 am: cheerleading demonstration

On-site registration

En su 14ª edición, las ciudades de Lons y Lescar, la Oficina Municipal de Deportes de Lons y el Casino Géant invitan al público a caminar, correr y montar en bicicleta en beneficio de la asociación France Alzheimer, que trabaja desde hace años con las personas que padecen esta enfermedad y sus cuidadores.

– 9.30 h: recorrido a pie (9,7 km o 6,8 km)

– 10.00 h: ciclismo, 52 km y 10.15 h bicicleta de montaña, 20 km

11.45h: demostración de animadoras

Inscripción in situ

Zum 14. Mal laden die Städte Lons und Lescar, das Sportamt von Lons und Géant Casino die Öffentlichkeit ein, zu Gunsten der Organisation France Alzheimer zu wandern, zu laufen und zu fahren, die sich seit Jahren für Menschen mit dieser Krankheit und ihre pflegenden Angehörigen einsetzt.

– 9:30 Uhr: Fußweg (9,7km oder 6,8km)

– 10:00 Uhr: Radfahren, 52 km und 10:15 Uhr: Mountainbike, 20 km

11.45 Uhr: Vorführung von Cheerleading

Anmeldung vor Ort

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Pau