Diffusion sur écran géant de la Coupe du Monde de rugby : France vs Italie 21 Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans, 6 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

Coupe du monde de rugby : Diffusion sur écran géant du match France- Italie

à la Brasserie Pub O’Saint-Paul le Vendredi 6 octobre à 21h.



Réservation conseillée au 04 75 48 98 44.

2023-10-06 21:00:00 fin : 2023-10-06 . .

21 Avenue des Pins Parc Saint Paul

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Rugby World Cup: France-Italy match broadcast on giant screen

at Brasserie Pub O’Saint-Paul on Friday, October 6 at 9pm.



Reservations recommended on 04 75 48 98 44

Copa del Mundo de Rugby: retransmisión en pantalla gigante del partido Francia-Italia

en la Brasserie Pub O’Saint-Paul el viernes 6 de octubre a las 21.00 h.



Se recomienda reservar en el 04 75 48 98 44

Rugby-Weltmeisterschaft: Übertragung des Spiels Frankreich gegen Italien auf Großbildleinwand

in der Brasserie Pub O’Saint-Paul am Freitag, den 6. Oktober um 21 Uhr.



Reservierung empfohlen unter 04 75 48 98 44

Mise à jour le 2023-10-04 par Valence Romans Tourisme