Les ateliers oenologiques et dégustations de la Cave de l’Arsenal 21 avenue des Forges Tarbes, 7 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Camille et Clara sont heureuses de vous accueillir dans leur cave à vins et vous proposent des animations qui vous donneront envie d’y revenir…

> Samedi 7 octobre de 19h à 21h30 : Atelier dégustation « Accords vins & fromages »

Réservation en ligne ou en boutique

35€/ personne

> Vendredi 13 octobre de 19h à 19h45 : MasterClass « Vins & Chocolats » en partenariat avec la Chocolaterie Noir ou Blanc de Pouzac

15€/ personne

> Samedi 14 octobre de 19h à 21h30 : Atelier dégustation de vins « Ode au Sud-ouest »

35€/ personne

> Vendredi 20 octobre : Soirée « Rencontre avec les vignerons »

Venez à la rencontre des vignerons présents en cave !

Entrée libre & gratuite – Dégustations auprès des producteurs présents

> Jeudi 26 octobre de 19h à 21h30 : Atelier dégustation de vins « à l’aveugle »

35€/ personne.

2023-10-07 fin : 2023-10-26

21 avenue des Forges TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Camille and Clara are delighted to welcome you to their wine cellar, and offer a range of activities that will make you want to come back again and again…

> Saturday, October 7 from 7pm to 9:30pm: « Wine & cheese pairing » tasting workshop

Book online or in store

35 per person

> Friday October 13 from 7pm to 7:45pm: « Wines & Chocolates » MasterClass in partnership with Chocolaterie Noir ou Blanc de Pouzac

15 per person

> Saturday October 14th from 7pm to 9:30pm: « Ode to the Southwest » wine tasting workshop

35 per person

> Friday October 20: « Meet the winemakers » evening

Come and meet the winemakers present in the cellar!

Free entry – Tastings with the producers present

> Thursday, October 26, 7-9:30pm: Blind wine tasting workshop

35 per person

Camille y Clara están encantadas de recibirle en su bodega y le ofrecen una serie de actividades que le harán querer volver una y otra vez…

> Sábado 7 de octubre de 19:00 a 21:30: Taller de degustación « Maridaje de vinos y quesos

Reserva en línea o en la tienda

35 ¤ por persona

> Viernes 13 de octubre de 19:00 a 19:45: MasterClass « Vinos y chocolates » en colaboración con la Chocolatería Noir ou Blanc de Pouzac

15 por persona

> Sábado 14 de octubre de 19:00 a 21:30: Taller de cata de vinos « Oda al Suroeste

35 ¤ por persona

> Viernes 20 de octubre: velada « Conozca a los viticultores

Venga a conocer a los viticultores presentes en la bodega

Entrada libre – Degustación con los productores presentes

> Jueves 26 de octubre de 19:00 a 21:30: Taller de cata de vinos a ciegas

35 ¤ por persona

Camille und Clara freuen sich, Sie in ihrem Weinkeller begrüßen zu dürfen und bieten Ihnen Veranstaltungen an, die Ihnen Lust machen werden, wiederzukommen…

> Samstag, 7. Oktober von 19.00 bis 21.30 Uhr: Verkostungsworkshop « Wein & Käse – Akkorde »

Reservierung online oder in der Boutique

35?/ Person

> Freitag, 13. Oktober von 19.00 bis 19.45 Uhr: MasterClass « Wein & Schokolade » in Zusammenarbeit mit der Chocolaterie Noir ou Blanc de Pouzac

15?/ Person

> Samstag, 14. Oktober, 19.00 bis 21.30 Uhr: Weinproben-Workshop « Ode an den Südwesten »

35?/ Person

> Freitag, 20. Oktober: Abend « Begegnung mit den Winzern »

Lernen Sie die im Weinkeller anwesenden Winzer kennen!

Freier & kostenloser Eintritt – Verkostungen bei den anwesenden Produzenten

> Donnerstag, 26. Oktober von 19.00 bis 21.30 Uhr: Workshop Weinprobe « blind »

35?/ Person

