ATELIER D’ÉCRITURE À LODEVE 21 Avenue Denfert-Rochereau Lodève, 19 décembre 2023, Lodève.

Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 18:00:00

fin : 2023-12-19 20:00:00

Atelier d’écriture proposé par le Tiers Lieu artistique et culturel de l’IFAD/APP et animé par Sylvie Reteuna, metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie La Sybille.

21 Avenue Denfert-Rochereau

Lodève 34700 Hérault Occitanie



