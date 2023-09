Rencontre avec l’illustrateur Chickendada 21 Avenue de Maremne Magescq, 29 septembre 2023, Magescq.

Magescq,Landes

A l’occasion de la fin de l’exposition, venez rencontrer Damien Guédon (Chickendada)..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

21 Avenue de Maremne Médiathèque de Magescq

Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



At the end of the exhibition, come and meet Damien Guédon (Chickendada).

Al final de la exposición, venga a conocer a Damien Guédon (Chickendada).

Anlässlich des Endes der Ausstellung treffen Sie Damien Guédon (Chickendada).

