Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-07

fin : 2023-01-07 Marchés aux truffes de JARNAC 2023/2024.

Vente de truffes fraîches en continu de 9h à 12h tous les dimanches matin. Marché réservé uniquement aux particuliers.

21 Avenue de l’Europe 16200 JARNAC Bistrot du marché sur le parking de l’Intermarché

Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine

