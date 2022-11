Rêve party de Sooz X Bal Electro au Théâtre du Briançonnais 21, Avenue de la République, Briançon (05)

12€/8€

avec Sooz-X 21, Avenue de la République, Briançon (05) 21, Avenue de la République, 05100 Briançon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39885 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] SOOZ-X + OCTOPULSE Lieu: Théâtre du BriançonnaisRETOUR VERS LE FUTUR DU BAL Le temps d’une soirée à danser, la salle de bal originelle du Piano-bar va se transformer en dancing original. OCTOPULSE et SOOZ X se réfèrent chacun au répertoire des bals trads avec un souffle contemporain futuriste. Cette double expérience nous invite à vivre au rythme de nos corps dansants. Un concert co-programmé avec le Théâtre du Briançonnais. source : événement Rêve party de Sooz X Bal Electro au Théâtre du Briançonnais publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T19:00:00+01:00

2022-12-16T23:30:00+01:00

