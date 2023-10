Anniversaire Bordagame 21 Avenue de la Moutète Orthez, 17 février 2024, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

“Un joyeux bon anniversaire ! A qui ? A vous ? Mais non, à moi ! Un joyeux bon anniversaire mon cheeer !” Bordagame fête ses deux ans ! Venez le fêter avec nous lors d’une soirée pleine de rebondissements !.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . EUR.

21 Avenue de la Moutète Maison Batcave

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



?a happy birthday! Whose? To you? No, to me! A happy birthday my cheeer!? Bordagame is two years old! Come and celebrate with us during an evening full of surprises!

…¡feliz cumpleaños! ¿A quién? ¿A ti? No, para mí ¿¡Feliz cumpleaños mi cheeer!? ¡Bordagame celebra su segundo cumpleaños! ¡Ven a celebrarlo con nosotros en una velada llena de sorpresas!

?ein herzliches Glückwunsch zum Geburtstag! An wen? An Sie? Aber nein, an mich! Ein fröhliches Happy Birthday, mein Cheeer! Bordagame wird zwei Jahre alt! Feiern Sie mit uns an einem Abend voller Überraschungen!

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Coeur de Béarn