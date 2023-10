Soirée jeux de rôles 21 avenue de la Moutète Orthez, 11 janvier 2024, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Venez rencontrer des rôlistes, des vrais, ceux qui sentent fort l’aventure et aiment lancer les dés. Soirée pour rencontrer des rôlistes proches de chez vous, commencer à organiser des campagnes et pourquoi pas une partie dans la soirée si des maitres du jeu sont présents…..

2024-01-11 fin : 2024-01-11 . EUR.

21 avenue de la Moutète Maison Batcave

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the real thing, those who love adventure and rolling the dice. An evening to meet local players, start organizing campaigns, and why not play a game in the evening if there are game masters present?

Ven a conocer a los verdaderos jugadores, los que aman la aventura y tirar los dados. Una velada para conocer a otros lurkers cerca de ti, empezar a organizar campañas y, por qué no, jugar una partida por la noche si hay game masters presentes.

Treffen Sie echte Rollenspieler, die das Abenteuer suchen und gerne die Würfel werfen. An diesem Abend können Sie Rollenspieler aus Ihrer Nähe kennenlernen, Kampagnen planen und, wenn Sie einen Spielleiter haben, auch eine Partie spielen.

Mise à jour le 2023-10-06 par OT Coeur de Béarn