Soirée de Noël 21 avenue de la Moutète Orthez, 15 décembre 2023 18:00, Orthez. Concours de pulls moches.

Jeux .

Vin et chocolat chauds..

21 avenue de la Moutète Maison Batcave

Ugly sweater contest.

Games.

Hot wine and chocolate. Concurso de saltos feos.

Juegos.

Vino caliente y chocolate. Wettbewerb um hässliche Pullover.

Spiele.

