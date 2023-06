10ème édition : Fête de la Récup’ 21, avenue de la Déportation Romans-sur-Isère, 17 juin 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Des ateliers, des animations, des clowns et des concerts arrosés de boissons fraîches et de mets délicieux pour cette 10 ème édition de la Fête de la Récup’ organisée à la Ressourcerie Verte à Romans.



Entrée libre, buvette et restauration sur place..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . .

21, avenue de la Déportation Association « La Ressourcerie Verte »

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Workshops, entertainment, clowns and concerts washed down with cold drinks and delicious food for this 10th edition of the Fête de la Récup? organized at the Ressourcerie Verte in Romans.



Free admission, refreshments and food on site.

Talleres, animaciones, payasos y conciertos regados con bebidas frías y deliciosas viandas para esta 10ª edición de la Fête de la Récup? organizada en la Ressourcerie Verte de Romans.



Entrada gratuita, refrescos y comida in situ.

Ausgabe der Fête de la Récup? in der Ressourcerie Verte in Romans statt.



Der Eintritt ist frei, Getränke und Speisen sind vor Ort erhältlich.

Mise à jour le 2023-06-08 par Valence Romans Tourisme