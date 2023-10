En plein Coeur : Stage Happy 21 Avenue de Certes Audenge, 23 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Stage vacances scolaires 1h par jour, de 10h à 11h ou de 11h à 12h.

Chaque séance débute par un exercice de relaxation, puis à l’aide de différents supports (livres, jeux, vidéos…) on aborde diverses thématiques de manières ludiques : les émotions, le sommeil, le corps humain…

Ateliers pour les 3-8 ans (moins de 3 ans en présence d’un parent).

Tarif: 75 € la semaine.

Inscription possible à la séance (15€)

Renseignements et inscriptions : 06.72.86.17.64

La Maison des Familles est un lieu ressource pour les parents où divers professionnels, chacun avec leur parcours, leur approche, contribuent au mieux-être des familles. La Maison des Familles, située à Audenge, a donc pour objectif de proposer aux familles tout un panel d’intervenants professionnels ou associatifs regroupés sur un même site afin qu’une véritable synergie puisse se mettre en place en termes de soutien à la parentalité..

2023-10-23 fin : 2023-10-27 . EUR.

21 Avenue de Certes La Maison des Familles

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



School vacations course 1 hour per day, from 10 to 11 or 11 to 12.

Each session begins with a relaxation exercise, then uses a variety of materials (books, games, videos…) to tackle various themes in a playful way: emotions, sleep, the human body…

Workshops for 3-8 year olds (under 3 in the presence of a parent).

Price: 75? per week.

Registration by session possible (15?)

Information and registration: 06.72.86.17.64

The Maison des Familles is a resource center for parents, where various professionals, each with their own background and approach, contribute to the well-being of families. The Maison des Familles, located in Audenge, aims to offer families a full range of professional and associative services grouped together on the same site, so that a real synergy can be created in terms of support for parenthood.

Curso de vacaciones escolares 1 hora al día, de 10.00 a 11.00 h. o de 11.00 a 12.00 h.

Cada sesión comienza con un ejercicio de relajación, seguido de diversos materiales (libros, juegos, vídeos, etc.) para abordar de forma lúdica diferentes temas: las emociones, el sueño, el cuerpo humano, etc.

Talleres para niños de 3 a 8 años (menores de 3 años en presencia de uno de sus padres).

Precio: 75? por semana.

Posibilidad de inscripción por sesión (15?)

Información y reservas: 06.72.86.17.64

La Maison des Familles es un centro de recursos para padres donde diversos profesionales, cada uno con su propia formación y enfoque, contribuyen al bienestar de las familias. El objetivo de la Maison des Familles, situada en Audenge, es ofrecer a las familias toda una gama de profesionales y asociaciones que trabajan juntos en el mismo sitio, de modo que se pueda crear una verdadera sinergia en términos de apoyo a la paternidad.

Praktikum Schulferien 1 Stunde pro Tag, von 10.00 bis 11.00 Uhr oder von 11.00 bis 12.00 Uhr.

Jede Sitzung beginnt mit einer Entspannungsübung, dann werden mithilfe verschiedener Medien (Bücher, Spiele, Videos…) auf spielerische Weise verschiedene Themen behandelt: Emotionen, Schlaf, der menschliche Körper…

Workshops für Kinder von 3 bis 8 Jahren (unter 3 Jahren in Begleitung eines Elternteils).

Preis: 75 ? pro Woche.

Anmeldung auch pro Sitzung möglich (15?)

Informationen und Anmeldungen: 06.72.86.17.64

Das Maison des Familles ist eine Anlaufstelle für Eltern, in der verschiedene Fachleute mit ihrem jeweiligen Hintergrund und Ansatz zum Wohlbefinden der Familien beitragen. Das Maison des Familles in Audenge hat sich zum Ziel gesetzt, den Familien eine ganze Reihe von professionellen und gemeinnützigen Akteuren an einem Ort zu bieten, damit sich echte Synergien bei der Unterstützung der Elternschaft entwickeln können.

