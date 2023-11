Cet évènement est passé Marché de Noël à Thiernu 21 Avenue de Belgique Thiernu Catégories d’Évènement: Aisne

Thiernu Marché de Noël à Thiernu 21 Avenue de Belgique Thiernu, 26 novembre 2023, Thiernu. Thiernu,Aisne Un marché de Noël dans une commune du Chemin des Dames !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 .

21 Avenue de Belgique

Thiernu 02250 Aisne Hauts-de-France



A Christmas market in a Chemin des Dames commune! Un mercado navideño en un pueblo del Camino de las Damas Ein Weihnachtsmarkt in einer Gemeinde am Chemin des Dames! Mise à jour le 2023-11-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Thiernu Autres Lieu 21 Avenue de Belgique Adresse 21 Avenue de Belgique Ville Thiernu Departement Aisne Lieu Ville 21 Avenue de Belgique Thiernu latitude longitude 49.76063;3.78912

21 Avenue de Belgique Thiernu Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiernu/