Réveillon de la Saint-Sylvestre au Royal Wok 21 Avenue Charles de Gaulle Guéret, 4 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Buffet wok Grillade et boisson à volonté.

Langoustine, homard, huitre, tourteau, crevette grise…

Un cadeau surprise offert.

Soirée dansante et musicale après 23h..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

21 Avenue Charles de Gaulle Royal Wok

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Buffet wok Grill and beverage at will.

Langoustine, lobster, oyster, crab, shrimp…

A surprise gift.

Dance and music after 11pm.

Buffet wok a la parrilla con bebidas ilimitadas.

Langostinos, langostas, ostras, cangrejos, gambas grises…

Un regalo sorpresa.

Baile y música después de las 23:00.

Wok-Buffet Gegrilltes und Getränke nach Belieben.

Langustinen, Hummer, Austern, Taschenkrebse, Garnelen…

Ein Überraschungsgeschenk wird angeboten.

Tanz- und Musikabend nach 23 Uhr.

