« Toute l’histoire de la peinture en moins de 2h » 21 Avenue Charles de Gaulle Arcachon, 5 avril 2024, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Hector Obalk fait un stand-up en musique et en images sur l’histoire de la peinture occidentale, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant des détails époustouflants.

C’est un spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime d’un expert original, passionné et pédagogue, pour tout public, de 9 à 99 ans. Sur la trame d’un mur de 1 000 images, chaque show propose de visiter toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà….

2024-04-05 fin : 2024-04-05 . EUR.

21 Avenue Charles de Gaulle Théâtre Olympia

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Hector Obalk performs a musical and visual stand-up on the history of Western painting, accompanied by his musicians and a giant screen projecting breathtaking details.

It’s a complete, visually sophisticated, musical and hilarious show from an original, passionate and educational expert, for all ages from 9 to 99. Based on a wall of 1,000 images, each show takes you on a tour of the entire history of painting, from Giotto to Yves Klein and beyond?

Hector Obalk ofrece un stand-up musical y visual sobre la historia de la pintura occidental, acompañado por sus músicos y una pantalla gigante que proyecta detalles impresionantes.

Es un espectáculo completo, visualmente sofisticado, musical e hilarante de la mano de un experto original, apasionado y didáctico, para todas las edades, de 9 a 99 años. Basado en un muro de 1.000 imágenes, cada espectáculo hace un recorrido por toda la historia de la pintura, desde Giotto hasta Yves Klein y más allá?

Hector Obalk macht einen Stand-up mit Musik und Bildern über die Geschichte der westlichen Malerei, begleitet von seinen Musikern und einer riesigen Leinwand, auf der atemberaubende Details projiziert werden.

Es ist eine komplette, visuell anspruchsvolle, musikalische und witzige Show eines originellen, leidenschaftlichen und pädagogischen Experten für jedes Publikum von 9 bis 99 Jahren. Auf einer Wand mit 1.000 Bildern bietet jede Show eine Reise durch die Geschichte der Malerei, von Giotto bis Yves Klein und darüber hinaus

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Arcachon