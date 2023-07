Arcachon Jazz Festival : Michel Pastre, Louis Mazetier, Guillaume Nouaux 21 Avenue Charles de Gaulle Arcachon, 9 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Ce trio réunit la fougue et le lyrisme de Michel Pastre, la pulsation et les couleurs de Guillaume Nouaux, l’équilibre et la subtilité de Louis Mazetier. Autour d’un répertoire allant de Louis Armstrong à Django Reinhardt, en passant par Fats

Waller, Lester Young, Chick Webb…, ils revisitent, sans complexe, des thèmes phares qu’ils affectionnent..

21 Avenue Charles de Gaulle Théâtre Olympia

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This trio brings together the fiery lyricism of Michel Pastre, the pulse and color of Guillaume Nouaux, and the balance and subtlety of Louis Mazetier. Their repertoire ranges from Louis Armstrong to Django Reinhardt, and includes Fats

Waller, Lester Young, Chick Webb and others, they revisit their favorite themes without any hang-ups.

Este trío reúne la pasión y el lirismo de Michel Pastre, el pulso y el color de Guillaume Nouaux, y el equilibrio y la sutileza de Louis Mazetier. Con un repertorio que va de Louis Armstrong a Django Reinhardt, pasando por Fats

Waller, Lester Young, Chick Webb y otros, revisitan algunos de sus temas favoritos.

Dieses Trio vereint das Feuer und den Lyrismus von Michel Pastre, den Puls und die Farben von Guillaume Nouaux und die Ausgewogenheit und Subtilität von Louis Mazetier. Das Repertoire reicht von Louis Armstrong über Django Reinhardt bis hin zu Fats

Waller, Lester Young, Chick Webb…). Sie spielen ohne Komplexe die wichtigsten Themen, die sie lieben.

