« La Délicatesse » 21 Avenue Charles de Gaulle Arcachon, 15 novembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

D’après « La délicatesse » de David Foenkinos ©Editions Gallimard.

Adaptation et mise en scène : Thierry Surace – Avec : Jean Franco, Sélène Assaf, Jérôme Schoof

Au départ… C’est une histoire d’amour « évidente » : Nathalie et François sont heureux. Ils s’aiment. Ils ont la vie devant eux. Mais, un jour, François décède dans un accident. Comme on se perd soi-même après un drame, s’en suit pour Nathalie une longue traversée du désert. Son cœur devient une forteresse, sa vie une routine sans âme.

Elle va devoir réapprendre à vivre, presque malgré elle. À la fin… C’est une rencontre improbable, avec Markus, un homme simple, délicat mais bien loin des canons de beauté. Une nouvelle histoire commence, un amour qui ne cherche plus un idéal et accepte la vie avec ses cicatrices… Pour inventer le bonheur, avec délicatesse..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

21 Avenue Charles de Gaulle Théâtre Olympia

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Based on « La délicatesse » by David Foenkinos ©Editions Gallimard.

Adapted and directed by Thierry Surace – With : Jean Franco, Sélène Assaf, Jérôme Schoof

In the beginning… It’s an « obvious » love story: Nathalie and François are happy. They love each other. They have their whole lives ahead of them. But one day, François dies in an accident. Just as one loses oneself after a tragedy, Nathalie embarks on a long journey through the desert. Her heart becomes a fortress, her life a soulless routine.

She has to relearn how to live, almost in spite of herself. In the end… It’s an unlikely encounter with Markus, a simple, delicate man far removed from the canons of beauty. A new story begins, a love that no longer seeks an ideal and accepts life with its scars… To invent happiness, with delicacy.

Basado en « La délicatesse » de David Foenkinos ©Editions Gallimard.

Adaptada y dirigida por Thierry Surace – Con : Jean Franco, Sélène Assaf, Jérôme Schoof

La historia comienza… Es una historia de amor « obvia »: Nathalie y François son felices. Se aman. Tienen toda la vida por delante. Pero un día, François muere en un accidente. Al igual que uno se pierde tras una tragedia, para Nathalie sigue una larga travesía del desierto. Su corazón se convierte en una fortaleza, su vida en una rutina sin alma.

Tiene que aprender a vivir de nuevo, casi a pesar suyo. Al final… Tiene un encuentro insólito con Markus, un hombre sencillo y delicado, alejado de los cánones de belleza. Comienza una nueva historia, un amor que ya no busca un ideal y acepta la vida con sus cicatrices… Inventar la felicidad, con delicadeza.

Nach « La délicatesse » von David Foenkinos ©Editions Gallimard.

Adaptation und Regie: Thierry Surace – Mit : Jean Franco, Sélène Assaf, Jérôme Schoof

Am Anfang … Es ist eine « offensichtliche » Liebesgeschichte: Nathalie und François sind glücklich. Sie lieben sich. Sie haben das Leben vor sich. Doch eines Tages stirbt François bei einem Unfall. Da man sich nach einer Tragödie selbst verliert, beginnt für Nathalie eine lange Reise durch die Wüste. Ihr Herz wird zu einer Festung, ihr Leben zu einer seelenlosen Routine.

Sie muss fast gegen ihren Willen lernen, wieder zu leben. Am Ende … Es ist eine unwahrscheinliche Begegnung mit Markus, einem einfachen, zarten Mann, der weit entfernt von den gängigen Schönheitsidealen ist. Eine neue Geschichte beginnt, eine Liebe, die nicht mehr nach einem Ideal sucht, sondern das Leben mit seinen Narben akzeptiert… Um das Glück zu erfinden, mit Feingefühl.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Arcachon