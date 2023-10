Gratiferia d’hiver – La Sorga 21 Avenue Albert François Lacanau, 25 novembre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Une gratiferia, kézaco ? C’est un néologisme espagnol qui signifie littéralement « foire gratuite ».

Avant la gratiferia, ceux qui le souhaitent peuvent venir déposer des objets dont ils n’ont plus l’utilité et qu’ils acceptent de donner, sans attendre quoique ce soit en retour. Jours de collecte : du 30 novembre au 2 décembre de 16h30 à 19h.

Le jour J, ceux qui le souhaitent peuvent ensuite se servir gratuitement, qu’ils aient ou non quelque chose à offrir !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 13:00:00. .

21 Avenue Albert François Salle des fêtes

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



What’s a gratiferia? It’s a Spanish neologism that literally means « free fair ».

Prior to the gratiferia, those who wish to do so can drop off items they no longer need and are willing to donate, without expecting anything in return. Collection days: November 30 to December 2, 4.30 pm to 7 pm.

On the day, those who wish to do so can help themselves free of charge, whether or not they have anything to offer!

¿Qué es una gratiferia? Es un neologismo español que significa literalmente « feria libre »

Antes de la gratiferia, quienes lo deseen pueden dejar los objetos que ya no necesitan y que están dispuestos a donar, sin esperar nada a cambio. Días de recogida: del 30 de noviembre al 2 de diciembre, de 16.30 a 19.00 horas.

Ese día, los que lo deseen podrán ayudarse gratuitamente, ¡tengan o no algo que ofrecer!

Eine Gratiferia, kézaco? Das ist ein spanischer Neologismus, der wörtlich übersetzt « Gratismesse » bedeutet.

Vor der Gratiferia kann jeder, der möchte, Gegenstände abgeben, die er nicht mehr braucht und die er spenden möchte, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Sammeltage: 30. November bis 2. Dezember von 16:30 bis 19:00 Uhr.

Am Tag X kann sich jeder, der möchte, kostenlos bedienen, unabhängig davon, ob er etwas zu verschenken hat oder nicht!

