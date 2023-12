Don du sang – sur rendez-vous 21 avenue Albert François Lacanau, 15 décembre 2023, Lacanau.

Lacanau Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 15:00:00

fin : 2023-12-15 19:00:00

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année. Les produits sanguins ont une durée de vie courte : 42 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes.

Pour que les réserves soient reconstituées régulièrement, il est donc essentiel que les donneurs se mobilisent chaque jour.

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !.

21 avenue Albert François Salle des fêtes

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-15 par OT Médoc Atlantique