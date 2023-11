BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE 21 Av du Roi de Rome Val de Briey Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Val de Briey BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE 21 Av du Roi de Rome Val de Briey, 12 novembre 2023, Val de Briey. Val de Briey,Meurthe-et-Moselle Buvette sur place

Places limitées

Emplacement 3 euros

Inscription jusqu’au 08/11/2023. Tout public

Dimanche 2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

21 Av du Roi de Rome Ecole Louis Pergaud

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Refreshments on site

Limited seating

Pitch 3 euros

Registration until 08/11/2023 Refrescos in situ

Plazas limitadas

Parcela 3 euros

Inscripción hasta el 08/11/2023 Erfrischungsgetränke vor Ort

Begrenzte Anzahl von Plätzen

Stellplatz 3 Euro

Anmeldung bis zum 08/11/2023 Mise à jour le 2023-10-31 par MILTOL Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Val de Briey Autres Lieu 21 Av du Roi de Rome Adresse 21 Av du Roi de Rome Ecole Louis Pergaud Ville Val de Briey Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville 21 Av du Roi de Rome Val de Briey latitude longitude 49.2537482;5.9395469

21 Av du Roi de Rome Val de Briey Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val de briey/