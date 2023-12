FUN LUTINSPARTY #6 21 Av. des Anglais Neufchâtel-Hardelot Catégories d’Évènement: Neufchâtel-Hardelot

Neufchâtel-Hardelot, 27 décembre 2023

Début : 2023-12-27

fin : 2023-12-27 . Fun Lutins Party #6 à la Fun House de 14h30 à 17h30. 15€/Party.

Pour les 3/15 ans. Bataille de boules de neige, jeux givrés, goûter enneigé et plein de surprises.

Infos et inscriptions sur www.fun-house-hardelot.fr Organisé par NH Famille Sport Nature. .

21 Av. des Anglais

Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France

