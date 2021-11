Lyon Les Jardins de la Métropole Métropole de Lyon 21 Août : Mobilisation populaire contre le pass et Macron Les Jardins de la Métropole Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

21 AOÛT : MOBILISATION POPULAIRE CONTRE LE PASS ET MACRON Vacciné ou non-vacciné, soyons nombreux et nombreuses dans la rue pour ce 6ème samedi consécutif de mobilisation. ✅ Pour le retrait du pass sanitaire. ✅ Pour le retrait de l’obligation vaccinale. ✅ Pour la levée des brevets sur les vaccins. ✅ Pour la gratuité des tests PCR et antigéniques. ✅ Pour le retour à une véritable politique de recherche. ✅ Pour l’arrêt des réformes des retraites et de l’assurance chômage. ✅ Pour le retrait de la loi de gestion de la crise sanitaire, de la loi sécurité globale, de la loi séparatisme et les autres mesures liberticides prises par le gouvernement. Rendez-vous à 14H00 dans les Jardins de la Métropole, au 10 rue du Lac dans le 3ème à Lyon. Venez avec vos drapeaux, vos pancartes, votre joie et votre détermination ! Rendez-vous à 14H00 dans les Jardins de la Métropole, au 10 rue du Lac dans le 3ème à Lyon. Venez avec vos drapeaux, vos pancartes, votre joie et votre détermination ! Les Jardins de la Métropole 10 rue du Lac, 69003 Lyon, France Lyon Part-Dieu Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Les Jardins de la Métropole Adresse 10 rue du Lac, 69003 Lyon, France Ville Lyon lieuville Les Jardins de la Métropole Lyon