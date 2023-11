Exposition d’Annie Montrichard 21 Allée Félix Arnaudin Salles, 11 décembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Acrylique et Huile sur toiles, acrylique sur bois découpé.

Les voyages intérieurs, ce sont des pensées en séries, des fragments d’histoire, des fenêtres qui s’ouvrent sur un autre chemin, les rêves les songes et les cauchemars.

Le loup, invité permanent de mes peintures, messager entre réel et imaginaire, conscient et inconscient, est parfois visible, ou quelquefois se cache. Se laisser guider et porter par l’émotion est la clef du récit..

2023-12-11 fin : 2023-12-22 . .

21 Allée Félix Arnaudin

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Acrylic and oil on canvas, acrylic on wood cut-outs.

Inner journeys are serial thoughts, fragments of history, windows that open onto another path, dreams, daydreams and nightmares.

The wolf, a permanent guest in my paintings, a messenger between the real and the imaginary, the conscious and the unconscious, is sometimes visible, sometimes hidden. Letting yourself be guided and carried by emotion is the key to the story.

Acrílico y óleo sobre lienzo, acrílico sobre madera cortada.

Mis viajes interiores son una serie de pensamientos, fragmentos de historia, ventanas que se abren a otro camino, sueños, ensoñaciones y pesadillas.

El lobo, invitado permanente en mis cuadros, mensajero entre lo real y lo imaginario, lo consciente y lo inconsciente, es a veces visible, a veces oculto. Dejarse guiar y llevar por la emoción es la clave de la historia.

Acryl und Öl auf Leinwand, Acryl auf geschnittenem Holz.

Innere Reisen sind Gedanken in Serien, Fragmente der Geschichte, Fenster, die sich auf einem anderen Weg öffnen, Träume und Alpträume.

Der Wolf, ständiger Gast in meinen Bildern, Bote zwischen Realität und Imagination, Bewusstsein und Unterbewusstsein, ist manchmal sichtbar oder versteckt sich manchmal. Sich von den Emotionen leiten und tragen zu lassen, ist der Schlüssel zur Erzählung.

