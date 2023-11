Noël à la médiathèque 21 Allée Félix Arnaudin Salles, 1 décembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Du 1er décembre au 5 janvier venez découvrir de nombreuses animations proposées par la médiathèque : pochettes surprises, coloriages, enquête de Noël, Heure du conte, exposition..

2023-12-01 fin : 2024-01-05 . .

21 Allée Félix Arnaudin

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From December 1 to January 5, come and discover the many activities offered by the multimedia library: surprise packs, coloring, Christmas investigation, story time, exhibition.

Del 1 de diciembre al 5 de enero, venga a descubrir las numerosas actividades propuestas en la biblioteca multimedia: paquetes sorpresa, colorear, investigación navideña, hora del cuento y exposición.

Vom 1. Dezember bis zum 5. Januar finden in der Mediathek zahlreiche Veranstaltungen statt: Überraschungstüten, Ausmalbilder, Weihnachtsumfrage, Märchenstunde, Ausstellung.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Val de l’Eyre